Игры 13-го тура чемпионата России по волейболу начнутся с минуты молчания

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Матчи 13-го тура чемпионата России по волейболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Михаил Подлозный.

"Матчи начнутся с минуты молчания", - сказал он.

В воскресенье запланировано семь матчей чемпионата России в мужской суперлиге.

На борту Ту-154 находились 84 пассажира и 8 членов экипажа - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело.