Разработчик футбольного симулятора окажет финансовую помощь "Шапекоэнсе"

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Японский разработчик футбольного симулятора Pro Evolution Soccer компания Konami окажет финансовую поддержку бразильскому "Шапекоэнсе". Об этом сообщает газета A bola.
Компания не озвучила цифры, но отметила, что поможет клубу и семьям погибших.
В конце ноября "Шапекоэнсе" потерял значительную часть своего состава в авиакатастрофе. Самолет, на котором летели игроки команды, упал 29 ноября в Колумбии в районе местечка Эль-Гордо неподалеку от муниципии Ла-Унион (департамент Антиокия). На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока "Шапекоэнсе" (19 из них погибли), команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским клубом "Атлетико Насьональ". Всего в результате авиакатастрофы выжили шесть человек.