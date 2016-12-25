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Разработчик футбольного симулятора окажет финансовую помощь "Шапекоэнсе"

Спорт
25 декабря, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Большая часть основного состава бразильской команды в конце ноября погибла в авиакатастрофе
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Футболисты "Шапекоэнсе"

Футболисты "Шапекоэнсе"

© AP Photo/Jorge Saenz

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Японский разработчик футбольного симулятора Pro Evolution Soccer компания Konami окажет финансовую поддержку бразильскому "Шапекоэнсе". Об этом сообщает газета A bola.

Компания не озвучила цифры, но отметила, что поможет клубу и семьям погибших.

В конце ноября "Шапекоэнсе" потерял значительную часть своего состава в авиакатастрофе. Самолет, на котором летели игроки команды, упал 29 ноября в Колумбии в районе местечка Эль-Гордо неподалеку от муниципии Ла-Унион (департамент Антиокия). На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока "Шапекоэнсе" (19 из них погибли), команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским клубом "Атлетико Насьональ". Всего в результате авиакатастрофы выжили шесть человек.

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