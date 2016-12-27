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Монтаж кольца кровли завершен на нижегородском стадионе ЧМ-2018

Спорт
27 декабря, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Работы велись с августа 2016 года
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Строительство стадиона в Нижнем Новгороде

Строительство стадиона в Нижнем Новгороде

© Олег Золото/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Строители завершили монтаж внутреннего опорного кольца кровли нижегородского стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу ФГУП "Спорт-Ин".

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Работы велись с августа 2016 года. Кольцо, расположенное в самом центре сооружения, - своеобразное открытое окно в небо, через которое на футбольное поле будут проникать солнечный свет и свежий ветер.

Образ нижегородского стадиона строится на ассоциациях с темами волжской природы - воды и ветра. В то же время расположение вблизи исторических кварталов продиктовало зданию сдержанность и строгость силуэта. Внешний облик стадиона представляет собой колоннаду, сформированную расположенными по кругу трехгранными опорами, на которых располагается металлическая пространственная конструкция покрытия - козырька над зрительским фойе и трибунами. Стадион запроектирован с открытой игровой зоной.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 

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