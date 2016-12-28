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Брагин: российские хоккеисты серьезно отнеслись к матчу МЧМ с латвийцами

Спорт
28 декабря, 4:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
По словам главного тренера сборной России, в команде идет работа по поиску оптимальных сочетаний в атаке и обороне
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Валерий Брагин

Валерий Брагин

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Игроки молодежной сборной России по хоккею серьезно отнеслись ко второму матчу против команды Латвии на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Об этом сказал главный тренер российской сборной Валерий Брагин, слова которого приводит официальный сайт Федерации хоккея России.

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Команда России со счетом 9:1 разгромила сборную Латвии в своем втором поединке на чемпионате. В стартовом матче турнира россияне уступили команде Канады со счетом 3:5.

"Серьезно отнеслись к игре, готовились, разбирали их матч с американцами, в котором они неплохо выглядели, особенно по движению. Мы правильно сыграли. Немного изменили звенья, будем и дальше искать усиление игры", - сказал наставник команды.

Брагин остался доволен игрой команды, которая впервые с чемпионата 2014 года смогла забросить не менее девяти шайб в одной игре мирового первенства. В предыдущий раз сборная России забивала так много 26 декабря 2013 года, когда в стартовом матче турнира разгромила норвежцев со счетом 11:0.

"В целом мы довольны игрой, давно мы не забивали так много. Идет работа, нужно найти оптимальные сочетания в атаке и обороне. В конце просили ребят меньше с шайбой играть, больше в пас, чтобы избежать лишних столкновений. Будем готовиться к игре с американцами", - добавил Брагин.

Поединок против сборной США состоится 29 декабря, начало встречи - 23:30 мск.

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