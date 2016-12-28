Бывший футболист сборной Англии Гаскойн госпитализирован после драки в отеле

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн госпитализирован после потасовки в лондонском отеле. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Сообщается, что заселившийся в отель "Эйс" Гаскойн, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, приставал к женщинам и выкрикивал расистские лозунги. Один из посетителей отеля вступил с 49-летнем футболистом в перепалку, которая переросла в потасовку, в ходе которой Гаскойн был сброшен с лестницы. Бывший футболист был доставлен в больницу с черепно- мозговой травмой. Другого участника драки задержала полиция.

Гаскойн страдает от алкоголизма. В частности, в октябре 2014 года он проходил курс лечения в одной из клиник Лондона. В декабре 2015 года сотрудники одного из оздоровительных центров обнаружили Гаскойна без сознания с кровоточащей раной на руке в состоянии сильного алкогольного опьянения. В июле текущего года Гаскойн был доставлен в медицинское учреждение без обуви и с рассечением на голове.

На протяжении карьеры Гаскойн выступал в составе английских "Ньюкасла", "Миддлсбро", "Эвертона", "Тоттенхэма", итальянского "Лацио" и шотландского "Рейнджерс". Вместе с шотландским клубом он стал двукратным чемпионом страны, а также обладателем национального Кубка и Суперкубка.

Гаскойн входит в Зал славы английского футбола. В составе сборной Англии он провел 57 матчей и забил десять голов. Завершил карьеру в 2004 году.