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СМИ: футболист "Бенфики" Самарис может перейти в "Зенит"Спорт 28 декабря, 16:08
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полузащитник португальского футбольного клуба "Бенфика" Андреас Самарис может продолжить карьеру в российском "Зените". Об этом сообщает портал Zerozero.pt.
Отмечается, что стороны уже начали переговоры по поводу трансфера 27-летнего грека. По данным портала, летом "Зенит" уже проявлял к нему интерес, однако переход сорвался.
Самарис выступает за "Бенфику" c 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей, результативными действиями не отметился.