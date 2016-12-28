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СМИ: футболист "Бенфики" Самарис может перейти в "Зенит"

Спорт
28 декабря, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Отмечается, что стороны уже начали переговоры по поводу трансфера 27-летнего грека
Материал из 1 страницы
Андреас Самарис (слева)

Андреас Самарис (слева)

© EPA/LUIS FORRA

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полузащитник португальского футбольного клуба "Бенфика" Андреас Самарис может продолжить карьеру в российском "Зените". Об этом сообщает портал Zerozero.pt.

Отмечается, что стороны уже начали переговоры по поводу трансфера 27-летнего грека. По данным портала, летом "Зенит" уже проявлял к нему интерес, однако переход сорвался.

Самарис выступает за "Бенфику" c 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей, результативными действиями не отметился.

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