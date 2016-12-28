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СМИ: футболист "Краснодара" Ахмедов перешел в "Шанхай СИПГ"

Спорт
28 декабря, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Финансовые условия сделки не сообщаются
Материал из 1 страницы
Одил Ахмедов

Одил Ахмедов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Узбекский футболист российского футбольного клуба "Краснодар" Одил Ахмедов подписал контракт с китайским "Шанхай СИПГ". Об этом сообщает портал Sports.uz.

Отмечается, что в настоящее время 29-летний игрок находится в Китае. Детали сделки не сообщаются.

Ахмедов перешел в "Краснодар" в 2014 году из махачкалинского "Анжи". В текущем сезоне чемпионата России он провел 16 матчей. 

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