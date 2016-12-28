СМИ: футболист "Краснодара" Ахмедов перешел в "Шанхай СИПГ"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Узбекский футболист российского футбольного клуба "Краснодар" Одил Ахмедов подписал контракт с китайским "Шанхай СИПГ". Об этом сообщает портал Sports.uz.

Отмечается, что в настоящее время 29-летний игрок находится в Китае. Детали сделки не сообщаются.

Ахмедов перешел в "Краснодар" в 2014 году из махачкалинского "Анжи". В текущем сезоне чемпионата России он провел 16 матчей.