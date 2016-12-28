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Белоруссия не примет перенесенный из Тюмени этап КМ по биатлону

Спорт
28 декабря, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Союз биатлонистов России на прошлой неделе отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира, чтобы соревнования не проходили "среди подозрений и кривотолков"
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Белорусский центр спортивной подготовки "Раубичи" не примет перенесенный из Тюмени восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2016/17. Об этом заявил директор спорткомплекса Андрей Асташевич, чьи слова приводит портал "Прессбол".

"Раубичи" в любой момент могут принять этап Кубка мира по биатлону. Как только будет принято решение, сразу примем. Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность", - сказал Асташевич.

Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2016/17 должен был состояться в марте в Тюмени. Союз биатлонистов России на прошлой неделе отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира, чтобы соревнования не проходили "среди подозрений и кривотолков", которые возникли в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, в котором Россия обвиняется в создании системы сокрытия положительных допинг- проб спортсменов.

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