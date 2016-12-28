СМИ: IBU отстранил биатлонисток Романову и Вилухину от международных соревнований

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову от международных соревнований. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.
22 декабря IBU заявил о временном отстранении двух российских биатлонистов, в отношении которых МОК открыл дисциплинарные дела на основе данных, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Имена спортсменов не назывались.
Вилухина выступала за сборную России с 2009 по 2016 год. Высшее достижение биатлонистки - две серебряных медали Олимпийских игр в Сочи (спринт и эстафета). Также она завоевала бронзу чемпионата мира 2012 года (гонка преследования). На этапах Кубка мира четыре раза занимала первое место (в эстафете), в индивидуальных гонках один раз стала второй. 11 ноября спортсменка заявила о завершении карьеры.
Романова выступала за сборную России с 2008 по 2015 год. Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи в эстафете. На чемпионате Европы 2009 года завоевала серебро и бронзу. Трижды побеждала на этапах Кубка мира.