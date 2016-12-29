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Константин Емельянов возглавил клуб ФНЛ "Луч-Энергия"

Спорт
29 декабря, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Константин Емельянов стал новым главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Луч-Энергия". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

На посту наставника владивостокской команды 46-летний специалист сменил Сергея Передню, контракт с которым закончился 27 ноября. Емельянов уже возглавлял "Луч- Энергию" в сезоне-2012/13 и привел команду к чемпионству в зоне "Восток" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

В турнирной таблице первенства ФНЛ "Луч-Энергия" занимает девятое место, набрав в 24 матчах 32 очка.

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