Переговоры о переходе футболиста "Спартака" Попова в "Трабзонспор" зашли в тупик

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Переговоры по поводу перехода полузащитника российского футбольного клуба "Спартак" Ивелина Попова в турецкий "Трабзонспор" зашли в тупик. Об этом сообщает портал Futbol Arena.
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов продать 29-летнего болгарина, так как главный тренер красно-белых Массимо Каррера не рассчитывает на него. Отмечается, что "Трабзонспор" предлагал за Попова €3,5 млн, но представители турецкого клуба хотели добиться понижения цены. Также вероятность трансфера снижается в связи с боязнью жены футболиста переезжать в Турцию из-за терактов.
Попов выступает за "Спартак" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в разных турнирах и забил два мяча.