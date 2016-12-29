Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Эменике может перейти в аренду в "Локомотив"

Спорт
29 декабря, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Московский "Спартак" отказался от идеи перехода Эменике
Материал из 1 страницы
Эммануэль Эменике

Эммануэль Эменике

© EPA/SEDAT SUNA

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Нападающий турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Эммануэль Эменике может перейти в аренду в российский "Локомотив". Об этом сообщает турецкий портал Аjansspor.

Ранее сообщалось, что 29-летний нигериец прилетел в Москву для переговоров со "Спартаком", за который он выступал ранее. Однако, как отмечает портал, москвичи отказались от идеи перехода Эменике, и теперь его агент ведет переговоры об аренде в "Локомотив". О том, на какой стадии находятся переговоры, не сообщается.

Форвард выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год, за команду он сыграл 51 матч, забил 24 мяча и отдал восемь голевых передач. В нынешнем сезоне Эменике провел 20 игр за "Фенербахче", в которых забил семь голов и отметился четырьмя результативными передачами.

Смотрите также

СМИ: Эменике достиг соглашения о переходе в ФК "Спартак"
СМИ: футболист "Фенербахче" Эменике вылетел в Москву на переговоры со "Спартаком"
Эменике может перейти в "Спартак" на правах аренды
СМИ: футболист "Фенербахче" Эменике может вернуться в "Спартак"
Футболисты "Фенербахче" Эменике и ван дер Вил отстранены от работы с командой

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
9
ЦСКА победил "Динамо" в матче чемпионата КХЛ
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
2
СК принял к производству дело о смерти женщины в Москве после инъекции лидокаина
3
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
4
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
5
Путин подписал закон, регламентирующий применение физической силы к заключенным
6
Медведев утвердил перечень жизненно-необходимых лекарств на 2017 год
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама