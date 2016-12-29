СМИ: Эменике может перейти в аренду в "Локомотив"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Нападающий турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Эммануэль Эменике может перейти в аренду в российский "Локомотив". Об этом сообщает турецкий портал Аjansspor.

Ранее сообщалось, что 29-летний нигериец прилетел в Москву для переговоров со "Спартаком", за который он выступал ранее. Однако, как отмечает портал, москвичи отказались от идеи перехода Эменике, и теперь его агент ведет переговоры об аренде в "Локомотив". О том, на какой стадии находятся переговоры, не сообщается.

Форвард выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год, за команду он сыграл 51 матч, забил 24 мяча и отдал восемь голевых передач. В нынешнем сезоне Эменике провел 20 игр за "Фенербахче", в которых забил семь голов и отметился четырьмя результативными передачами.