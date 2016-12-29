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Карякин победил Карлсена и стал лидером чемпионата мира по блицу

Спорт
29 декабря, 20:33 дата обновления: 29 декабря, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Россиянин выиграл у норвежца черными фигурами
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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин победил норвежца Магнуса Карлсена и захватил лидерство после первого соревновательного дня чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе.

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Карякин после 12 партий набрал 10 очков. На втором месте идет Карлсен, который набрал такое же количество баллов, но уступает россиянину по личным встречам. Третью строчку занимает еще один россиянин Даниил Дубов (8,5).

В пятом туре Карякин победил Карлсена, играя черными фигурами.

В ноябре состоялся матч за мировую шахматную корону между Карякиным и Карлсеном, соперники определяли победителя на тай-брейке, где норвежец оказался сильнее.

В женских соревнованиях россиянка Александра Костенюк также лидирует после первого дня. Она набрала 7,5 очка после 9 партий. На втором месте идет китаянка Цзюй Вэньцзюнь с 7 балами. Третью строчку занимает представительница Индии Харики Дронавалли (6,5).

Турнир в Дохе завершится 30 декабря.

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