"Турне четырех трамплинов" по прыжкам на лыжах стартует в Германии

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Турне четырех трамплинов" по прыжкам на лыжах стартует в пятницу в германском Оберстдорфе. Турнир с полувековой историей является престижным и очень популярным соревнованием на знаменитых аренах в Германии и Австрии.

"Турне четырех трамплинов" впервые прошло в новогодние праздники 1952 года на зимних курортах - германских Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене и австрийских Инсбруке и Бишофсхофене. С 1979 года результаты турне входят в зачет Кубка мира, который был впервые разыгран 37 лет назад.

В нынешнем сезоне турне пройдет в 65-й раз. По традиции оно откроется в Оберстдорфе, где соревнования пройдут 30 декабря. На 1 января запланирован этап в Гармиш-Партенкирхене, 4 января - Инсбруке, 6 января - Бишофсхофене. На этапах "турне четырех трамплинов" применяется отборочная нокаут-система: по итогам квалификации 50 участников разделены на пары, 25 победителей и еще пятеро проигравших с лучшими результатами отбираются в основную стадию. Победитель турне определяется по сумме очков, набранных на четырех трамплинах.

В начале сезона лидером российской сборной стал Евгений Климов, который ранее без особого успеха выступал в лыжном двоеборье. По итогам четырех прошедших кубковых этапов Климов занимает 20-е место в общем зачете, набрав 76 очков. Кроме Климова, зачетные баллы в сезоне получил лишь Денис Корнилов - 6.

На старт этапа в Оберстдорфе в квалификации, которая состоялась в четверг, среди 79 участников также вышли Дмитрий Васильев и Роман Трофимов. Лучший результат в квалификации показал Корнилов - 16-е место.

Историческая победа Каменского

Первым победителем турне в 1953 году стал австриец Зепп Брадль, тогда как в 1956 году лучшим в общем зачете стал советский прыгун Николай Каменский. Помимо Каменского, в разные годы выигрывали на этапах престижного турне его соотечественники - Юрий Скорзов, Николай Шамов, Коба Дзакадзе, Гарий Напалков, Сергей Бочков и Юрий Иванов.

Лишь немцу Свену Ханнавальду в 2002 году удалось победить на всех четырех трамплинах, а чаще других турне выигрывал финн Янне Ахонен - в 1999, 2003, 2005, 2006 и 2008 гг. Год назад победил словенец Петер Превц, который также стал первым в Гармиш-Партенкирхене, Инсбруке и Бишофсхофене, тогда как в Оберстдорфе первенствовал Северин Фройнд из Германии.