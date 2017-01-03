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Экипаж Васильева выиграл второй этап ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

Спорт
3 января, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал итальянец Паоло Чечи
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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на "Мини" одержали победу на втором этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков. Спецучасток длиной 369,94 км россияне преодолели за 3 часа и 48,25 секунды.

Второе место занял другой российский экипаж в составе Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Дмитрия Никитина на "КамАЗе" (отставание 20.05), третье - французы Паскаль Томас и Паскаль Ларуж (+20.49).

Россияне Сергей и Александр Куприяновы и Анатолий Танин на "КамАЗе" приехали к финишу 10-ми (+39.44), Виктор Хорошавцев и Антон Николаев на БМВ - 16-ми (+1:08.56)

Васильев и Жильцов продолжают лидировать в генеральной классификации.

В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал итальянец Паоло Чечи, россиянин Дмитрий Агошков (КТМ) стал шестым (+48,18), Александр Максимов ("Ямаха") - 12-м (+1:34,46).

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.

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