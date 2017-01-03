Футболист "Анжи" Менса перешел в клуб MLS "Коламбус Крю"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба "Анжи" Джонатан Менса перешел в американский клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Коламбус Крю". Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.

"Анжи" и "Коламбус Крю", выступающий в североамериканской MLS, достигли договоренности о трансфере Менсы в заокеанский клуб. Мы благодарим Джонатана за качественное выступление за "Анжи" и желаем успешной дальнейшей карьеры", - говорится в сообщении.

Детали сделки и срок контракта 26-летнего ганского футболиста с новой командой не сообщаются.

28 декабря стало известно, что новым владельцем "Анжи" стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Руководство "Анжи" также объявило о грядущей продаже ведущих игроков клуба из-за финансовых проблем. Позднее было объявлено об уходе с поста главного тренера команды Павла Врбы.

Менса выступал за "Анжи" с начала 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 11 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.