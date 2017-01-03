Российские шахматисты Карякин и Непомнящий приглашены на серию турниров Grand Chess Tour

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские шахматисты Сергей Карякин и Ян Непомнящий получили приглашения для участия в Grand Chess Tour. Об этом сообщает пресс-служба серии турниров.

Карякин, Непомнящий, а также индиец Вишванатан Ананд получили приглашения на основе универсальных рейтингов, которые учитывают результаты в классических, быстрых (рапид) и молниеносных (блиц) шахматах. Первым запасным стал Левон Аронян из Армении.

Ранее участниками серии стали американцы Уэсли Со, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, норвежец Магнус Карлсен, россиянин Владимир Крамник и француз Максим Вашье-Лаграв. Позже организаторы этапов Grand Chess Tour назовут имена участников, которые получат специальные приглашения на турнир.

Турниры серии пройдут в Париже (19-26 июня, рапид и блиц), Левене (26 июня-3 июля, рапид и блиц), Сент-Луисе (31 июля-12 августа классика, 13-20 августа рапид, блиц) и Лондоне (29 ноября - 12 декабря, классика). Общий призовой фонд серии - $1,2 млн. В прошлом году победителем Grand Chess Tour стал Со.