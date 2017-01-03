СКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив минскому "Динамо"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" победило санкт-петербургский СКА со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Фредрик Петтерссон (6-я и 26-я минуты), Аарон Палушай (22), Андрей Степанов (33) и Сергей Дрозд (34). Гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука (39), Павла Дацюка (44), Евгения Дадонова (50) и Егора Яковлева (54).

Данное поражение стало для СКА третьим подряд в КХЛ, ранее подопечные Олега Знарка уступили казанскому "Ак Барсу" и ярославскому "Локомотиву".

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 104 очка после 44 встреч. "Динамо" занимает пятую позицию, имея в активе 76 очков после 43 матчей.

Остальные результаты игрового дня:

"Ак Барс" - "Трактор" - 5:3;

"Нефтехимик" - "Салават Юлаев" - 1:0 (ОТ).