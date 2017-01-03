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Призер ОИ-2008 велогонщик Колобнев объявил о завершении карьеры

Спорт
3 января, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
Колобнев завоевал на Играх в Пекине бронзовую медаль в групповой шоссейной гонке, также в его активе две серебряные медали на чемпионатах мира
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Александр Колобнев

Александр Колобнев

© EPA/OLIVER WEIKEN

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр 2008 года в велоспорте на шоссе россиянин Александр Колобнев завершил карьеру. Об этом сообщается на его официальном сайте.

"Все спортсмены тяжело переживают завершение карьеры, момент принятия решения неизбежен, - написал 35-летний Колобнев. - Это пытка. Тот, кто говорит, что это нормальный процесс, все же лукавит. Оказалось, что это психологически очень тяжело".

Колобнев завоевал на ОИ-2008 бронзовую медаль в групповой шоссейной гонке. Также в его активе две серебряные медали на чемпионатах мира. Последней командой россиянина была "Газпром-Русвело".

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