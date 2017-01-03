Призер ОИ-2008 велогонщик Колобнев объявил о завершении карьеры

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр 2008 года в велоспорте на шоссе россиянин Александр Колобнев завершил карьеру. Об этом сообщается на его официальном сайте.
"Все спортсмены тяжело переживают завершение карьеры, момент принятия решения неизбежен, - написал 35-летний Колобнев. - Это пытка. Тот, кто говорит, что это нормальный процесс, все же лукавит. Оказалось, что это психологически очень тяжело".
Колобнев завоевал на ОИ-2008 бронзовую медаль в групповой шоссейной гонке. Также в его активе две серебряные медали на чемпионатах мира. Последней командой россиянина была "Газпром-Русвело".