Шайбы Мозякина и Коваржа принесли магнитогорскому "Металлургу" победу на "Ак Барсом" в КХЛ

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" победил казанский "Ак Барс" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Сергей Мозякин (28-я минута) и Ян Коварж (31).
"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 102 очка после 47 встреч. "Ак Барс" идет третьим, имея в активе 94 очка в 49 матчах.
Результаты других матчей игрового дня:
"Йокерит" - "Северсталь" - 1:4
"Нефтехимик" - "Трактор" - 1:0.