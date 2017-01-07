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Шайбы Мозякина и Коваржа принесли магнитогорскому "Металлургу" победу на "Ак Барсом" в КХЛ

Спорт
7 января, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:0
Материал из 1 страницы
Хоккеисты магнитогорского "Металлурга"

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга"

© Андрей Серебряков/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" победил казанский "Ак Барс" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Сергей Мозякин (28-я минута) и Ян Коварж (31).

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 102 очка после 47 встреч. "Ак Барс" идет третьим, имея в активе 94 очка в 49 матчах.

Результаты других матчей игрового дня:

"Йокерит" - "Северсталь" - 1:4

"Нефтехимик" - "Трактор" - 1:0.

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