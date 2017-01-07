Аввакумова стала второй на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россиянка Ирина Аввакумова заняла второе место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в немецком Оберстдорфе. По сумме двух попыток россиянка набрала 260,5 балла.

Победу одержала японка Сара Таканаси (283,4), третьей стала ее соотечественница Юки Ито (259,7).

Другая россиянка Александра Кустова заняла 17-е место (176,2), Анастасия Баранникова - 23-е (165,8), Ксения Каблукова - 24-е (165,5), Софья Тихонова - 27-е (159,3).

В общем зачете Аввакумова поднялась на пятое место, набрав 222 очка. Для нее этот подиум стал девятым в карьере на этапах Кубка мира.

Этап в Германии завершится в воскресенье.