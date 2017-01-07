Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Брагин: бронза молодежного ЧМ не является потолком для российских хоккеистов

Спорт
7 января, 21:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Главный тренер сборной считает, что его подопечным было по силам выиграть чемпионат
Материал из 1 страницы
Игроки молодежной сборной России по хоккею и главный тренер Валерий Брагин (в центре на втором плане)

Игроки молодежной сборной России по хоккею и главный тренер Валерий Брагин (в центре на втором плане)

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Молодежной сборной России по хоккею было по силам завоевать золотые медали чемпионата мира, бронза не является потолком для команды. Такое мнение журналистам после возвращения команды в Москву высказал главный тренер сборной Валерий Брагин.

Смотрите также
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры молодежного чемпионата мира 2017 года
Российские хоккеисты победили шведов в матче за бронзу молодежного ЧМ

Россияне 6 января в матче за третье место обыграли команду Швеции со счетом 2:1 в овертайме.

"Долетели хорошо, сейчас ребята в хорошем настроении - медаль есть медаль. Это был самый тяжелый турнир в плане достижения результата. Все силы отдали на подготовку, понимали, что нужно сыграть правильно в обороне, а в атаке у нас есть Кирилл Капризов, Михаил Воробьев. Если бы вышли в финал, мы бы обыграли канадцев, сделав акцент на атаку, самым лучшим матчем для нас стал полуфинал с США", - сказал Брагин.

По словам специалиста, капитан команды Капризов показал на турнире более яркую игру, чем Владимир Тарасенко в 2011 году, когда сборная России стала чемпионом мира. "Большое будущее у Капризова, Ильи Самсонова, Михаила Сергачева, Егора Рыкова, Дениса Гурьянова. Я рад, что не ошибся в Денисе, это был хороший для него чемпионат. Самое главное, чтобы прогрессировал дальше. Капризов выступил ярче, чем Тарасенко в 2011 году, а Воробьев - это светлая голова", - отметил тренер.

Смотрите также
Игрок сборной России Кирилл Капризов (справа) забил гол в ворота голкипера сборной Канады Картера Харта (слева) в матче молодежного чемпионата мира между сборными Канады и России
Россиянин Капризов признан лучшим нападающим молодежного ЧМ по хоккею

Брагин сказал, что ему было очень тяжело настроить хоккеистов на матч за третье место: "Думаю, что лучше было бы отдать бронзовые медали обеим командам, проигравшим в полуфинале. У меня впервые была такая ситуация, не знали, как настроить игроков. Спасибо, что мне в тренерском штабе помогли, очень тяжело было. Настраивались только на золото, тем более, что нам это было по силам в этом году".

Контракт Брагина с Федерацией хоккея России рассчитан до мая 2018 года, специалист будет готовить молодежную сборную к следующему чемпионату мира. "Я думаю, что 1998 год слабее нынешней команды. Сильнейший игрок этого года, Герман Рубцов, не показал на этом турнире своей игры. Пока из этого года выделить никого не могу", - отметил Брагин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
8
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
16
Поражение в лотерее: российские хоккеисты уступили в полуфинале молодежного ЧМ
10
Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ назвали имя напавшего на ночной клуб в Стамбуле
2
Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил ему дружбу
3
Шестилетний ребенок пропал в Ленобласти, возбуждено уголовное дело
4
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в Лондон
5
По факту гибели ребенка на востоке Москвы возбуждено уголовное дело
6
AliExpress приостановил доставку товаров в Россию через SPSR
7
Суд Киева разрешил задержать Януковича по так называемому "церковному делу"
Темы дня
Реклама