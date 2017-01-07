Брагин: бронза молодежного ЧМ не является потолком для российских хоккеистов

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Молодежной сборной России по хоккею было по силам завоевать золотые медали чемпионата мира, бронза не является потолком для команды. Такое мнение журналистам после возвращения команды в Москву высказал главный тренер сборной Валерий Брагин.

Россияне 6 января в матче за третье место обыграли команду Швеции со счетом 2:1 в овертайме.

"Долетели хорошо, сейчас ребята в хорошем настроении - медаль есть медаль. Это был самый тяжелый турнир в плане достижения результата. Все силы отдали на подготовку, понимали, что нужно сыграть правильно в обороне, а в атаке у нас есть Кирилл Капризов, Михаил Воробьев. Если бы вышли в финал, мы бы обыграли канадцев, сделав акцент на атаку, самым лучшим матчем для нас стал полуфинал с США", - сказал Брагин.

По словам специалиста, капитан команды Капризов показал на турнире более яркую игру, чем Владимир Тарасенко в 2011 году, когда сборная России стала чемпионом мира. "Большое будущее у Капризова, Ильи Самсонова, Михаила Сергачева, Егора Рыкова, Дениса Гурьянова. Я рад, что не ошибся в Денисе, это был хороший для него чемпионат. Самое главное, чтобы прогрессировал дальше. Капризов выступил ярче, чем Тарасенко в 2011 году, а Воробьев - это светлая голова", - отметил тренер.

Брагин сказал, что ему было очень тяжело настроить хоккеистов на матч за третье место: "Думаю, что лучше было бы отдать бронзовые медали обеим командам, проигравшим в полуфинале. У меня впервые была такая ситуация, не знали, как настроить игроков. Спасибо, что мне в тренерском штабе помогли, очень тяжело было. Настраивались только на золото, тем более, что нам это было по силам в этом году".

Контракт Брагина с Федерацией хоккея России рассчитан до мая 2018 года, специалист будет готовить молодежную сборную к следующему чемпионату мира. "Я думаю, что 1998 год слабее нынешней команды. Сильнейший игрок этого года, Герман Рубцов, не показал на этом турнире своей игры. Пока из этого года выделить никого не могу", - отметил Брагин.