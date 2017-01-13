Иван Ургант будет ведущим Матча звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант будет ведущим Матча всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет в формате "Звезды России" - "Звезды мира". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант подтвердил свое участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи", - говорится в сообщении.

"Именно я должен провести первый Матч звезд Единой лиги ВТБ, - цитирует Урганта пресс-служба. - С одной стороны, я клиент банка, с другой стороны - люблю баскетбол, с третьей - а у меня есть третья сторона - я человек высокого роста, и это дает мне неоспоримое преимущество перед другими ведущими. Да, у меня не развит прыжок, да у меня короткие руки, да я плохо вижу с дистанции, но я люблю баскетбол. И сделаю все, чтобы при помощи батута заколотить сверху на Матче всех звезд".

"У нас в Сочи будет Матч всех звезд, а Иван Ургант, безусловно, звезда, - прокомментировал президент лиги Сергей Кущенко. - На сегодняшний день это один из самых ярких и популярный ведущих на российском телевидении, кроме того, Иван очень любит, понимает, и, что важно, сам играет в баскетбол. Мы уверены, что это идеальная кандидатура на роль ведущего - предлагаю болельщикам готовиться к настоящему шоу, батут для Ивана мы уже приготовили".

В настоящее время российские СМИ выбирают состав команд. На заключительном этапе директорат лиги выберет окончательный состав, и 1 февраля тренеры команд огласят стартовые пятерки.

Иван Ургант станет ведущим Матча Всех Звезд!



Популярный телеведущий подтвердил свое участие в Матче Всех Звезд.https://t.co/Gcw7WKr4QU pic.twitter.com/BpITv2AM8n — VTB United League (@VTBUL) 13 января 2017 г.