Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иван Ургант будет ведущим Матча звезд Единой лиги ВТБ

Спорт
13 января, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Встреча пройдет 11 февраля в Сочи, в настоящее время российские СМИ выбирают состав команд
Материал из 1 страницы
Иван Ургант

Иван Ургант

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант будет ведущим Матча всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет в формате "Звезды России" - "Звезды мира". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Смотрите также
ТАСС назвал свой вариант составов команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ

"Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант подтвердил свое участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи", - говорится в сообщении.

"Именно я должен провести первый Матч звезд Единой лиги ВТБ, - цитирует Урганта пресс-служба. - С одной стороны, я клиент банка, с другой стороны - люблю баскетбол, с третьей - а у меня есть третья сторона - я человек высокого роста, и это дает мне неоспоримое преимущество перед другими ведущими. Да, у меня не развит прыжок, да у меня короткие руки, да я плохо вижу с дистанции, но я люблю баскетбол. И сделаю все, чтобы при помощи батута заколотить сверху на Матче всех звезд".

"У нас в Сочи будет Матч всех звезд, а Иван Ургант, безусловно, звезда, - прокомментировал президент лиги Сергей Кущенко. - На сегодняшний день это один из самых ярких и популярный ведущих на российском телевидении, кроме того, Иван очень любит, понимает, и, что важно, сам играет в баскетбол. Мы уверены, что это идеальная кандидатура на роль ведущего - предлагаю болельщикам готовиться к настоящему шоу, батут для Ивана мы уже приготовили".

В настоящее время российские СМИ выбирают состав команд. На заключительном этапе директорат лиги выберет окончательный состав, и 1 февраля тренеры команд огласят стартовые пятерки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
16
Поражение в лотерее: российские хоккеисты уступили в полуфинале молодежного ЧМ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина вновь провела ракетные учения вблизи Крыма
2
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу Западу
3
В Петербурге проходит акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ
4
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17
5
Россельхознадзор: четверть продуктов питания в РФ фальсифицируется
6
У берегов Болгарии замерзло Черное море
7
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
Темы дня
Реклама