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Просвирнова завоевала серебро чемпионата Европы по шорт-треку в многоборье

Спорт
15 января, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Победу в общем зачете шестой раз в карьере одержала итальянка Арианна Фонтана
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Софья Просвирнова

Софья Просвирнова

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянка Софья Просвирнова заняла второе место в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку. По сумме четырех дистанций спортсменка набрала 73 очка.

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Победу в общем зачете шестой раз в карьере одержала итальянка Арианна Фонтана (79 очков), третьей стала еще одна россиянка Екатерина Константинова (39).

19-летняя Просвирнова второй раз в карьере завоевала серебро в общем зачете чемпионата Европы, 21-летняя Константинова впервые вошла в тройку. На турнире в Турине Просвирнова победила на 1000 м, стала второй на 1500 м и третьей на 3000 м. На счету Константиновой бронза на 1000 м и серебро на 3000 м.

Чемпионат Европы, который проходит в итальянском Турине, завершится 15 января.

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