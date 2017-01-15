Просвирнова завоевала серебро чемпионата Европы по шорт-треку в многоборье

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянка Софья Просвирнова заняла второе место в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку. По сумме четырех дистанций спортсменка набрала 73 очка.

Победу в общем зачете шестой раз в карьере одержала итальянка Арианна Фонтана (79 очков), третьей стала еще одна россиянка Екатерина Константинова (39).

19-летняя Просвирнова второй раз в карьере завоевала серебро в общем зачете чемпионата Европы, 21-летняя Константинова впервые вошла в тройку. На турнире в Турине Просвирнова победила на 1000 м, стала второй на 1500 м и третьей на 3000 м. На счету Константиновой бронза на 1000 м и серебро на 3000 м.

Чемпионат Европы, который проходит в итальянском Турине, завершится 15 января.