Футболисты сборной России вышли в полуфинал Мемориала Гранаткина

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла команду Болгарии со счетом 3:0 в четвертьфинале Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами отметились Александр Руденко (29-я минута), Максим Глушенков (44) и Дмитрий Цыпченко (55).

В полуфинале 18 января россияне сыграют с победителем другого четвертьфинального матча, в котором встретятся сборные Санкт-Петербурга и Словакии.

В воскресенье также состоялся другой четвертьфинал, в котором команда Греции одержала победу над сборной Латвии в серии пенальти со счетом 8:7.

Турнир завершится 21 января.