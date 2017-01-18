Баскетболистки курского "Динамо" продлили победную серию в Евролиге до девяти матчей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Баскетболистки курского "Динамо" одержали победу над турецким "Мерсином" со счетом 84:70 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

В составе победительниц самой результативной стала Ннемкади Огвумике, набравшая 23 очка.

"Динамо" показывает стопроцентный результат и возглавляет турнирную таблицу группы A, имея 18 очков после девяти матчей. "Мерсин" не набрал ни одного очка и занимает седьмое место.

В следующем матче 25 января баскетболистки курского клуба примут французский "Монпелье".