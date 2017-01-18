Футболисты сборной России вышли в финал Мемориала Гранаткина

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла сверстников из команды Санкт-Петербурга со счетом 4:1 в полуфинале Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт- Петербурге.
У победителей мячи забили Максим Глушенков (30), Дмитрий Цыпченко (58), Станислав Уткин (62) и Дмитрий Вебер (85). В составе проигравших гол на счету Ефрема Вартаняна (20).
В финале 21 января сборная России встретится с командой Казахстана, которая в другом полуфинале обыграла греков (2:1).
Мемориал Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, с 2006 года соревнования принимает Санкт- Петербург. Сборные СССР и России выигрывали главный приз 18 раз, четыре титула на счету юношей из ФРГ/Германии. Год назад кубок достался сборной Словении.