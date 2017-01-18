"Зенит" обыграл "Хапоэль" в матче топ-16 Кубка Европы по баскетболу

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл израильский "Хапоэль" со счетом 101:81 в домашнем матче третьего тура стадии топ-16 Кубка Европы.

В параллельном матче другой российский клуб "Локомотив- Кубань" на своей площадке победил испанскую "Фуэнлабраду" - 86:61.

После трех туров второго по силе клубного европейского турнира "Локомотив" и "Зенит" лидируют в группах Е и G соответственно. В следующем матче краснодарцы 25 января в гостях повторно сыграют с "Фуэнлабрадой", санкт- петербургский клуб днем ранее в гостях еще раз встретится с "Хапоэлем".