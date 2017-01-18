"Зенит" обыграл "Хапоэль" в матче топ-16 Кубка Европы по баскетболу

"Лацио" встретится с "Интером" в 1/4 финала Кубка Италии по футболуСпорт 19 января, 1:48
ЦСКА сыграет с "Бамбергом" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 19 января, 1:43
"Реал" уступил "Сельте" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболуСпорт 19 января, 1:34
Вратарь "Колорадо" Варламов пропустит минимум две недели из-за травмыСпорт 19 января, 1:30
Матч звезд Женской хоккейной лиги пройдет в рамках Недели звезд в УфеСпорт 19 января, 1:15
Российский боец Штырков проведет бой в Челябинске против голландца АйвелаСпорт 19 января, 1:03
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 годаМеждународная панорама 19 января, 1:01
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской АнтерсельвеСпорт 19 января, 0:35
Презентация эмблемы футбольного Евро-2020 пройдет в Санкт-ПетербургеСпорт 19 января, 0:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл израильский "Хапоэль" со счетом 101:81 в домашнем матче третьего тура стадии топ-16 Кубка Европы.
В параллельном матче другой российский клуб "Локомотив- Кубань" на своей площадке победил испанскую "Фуэнлабраду" - 86:61.
После трех туров второго по силе клубного европейского турнира "Локомотив" и "Зенит" лидируют в группах Е и G соответственно. В следующем матче краснодарцы 25 января в гостях повторно сыграют с "Фуэнлабрадой", санкт- петербургский клуб днем ранее в гостях еще раз встретится с "Хапоэлем".