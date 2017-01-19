Агент: волейболистки краснодарского "Динамо" не будут бойкотировать матчи

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Волейболистки краснодарского "Динамо" не собираются бойкотировать матчи из-за задержек по зарплате. Об этом ТАСС заявил агент Владимир Касторнов.

Ранее представитель Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев подтвердил факт задержек выплаты заработной платы в краснодарском клубе.

"Я не слышал о том, что планируется что-то бойкотировать", - сказал Касторнов.

Касторнов представляет интересы волейболисток клуба Натальи Малых и Виктории Чаплиной.