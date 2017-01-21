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Немка Хорхлер выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Антерсельве

Спорт
21 января, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Второе место заняла еще одна представительница Германии Лаура Дальмайер, третьей стала чешка Габриэла Коукалова
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Надин Хорхлер

Надин Хорхлер

© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Немецкая биатлонистка Надин Хорхлер стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира, который проходит в итальянской Антерсельве.

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Дистанцию 12,5 км она преодолела за 36 минут 11,5 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место заняла еще одна представительница Германии Лаура Дальмайер (отставание 3,1 секунды; 3 промаха), третьей стала чешка Габриэла Коукалова (+8,0; 2). Россиянка Татьяна Акимова финишировала 16-й (+46,3; 3).

Позднее в субботу состоится мужская эстафета. Этап Кубка мира в Антерсельве завершится 22 января.

 

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