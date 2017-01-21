Знарок: форвард СКА Дацюк заслужил поездку на уик-энд Матча всех звезд НХЛ

УФА, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард СКА Павел Дацюк заслужил поездку в Лос-Анджелес, где в рамках уик-энда Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет объявлен список 100 лучших игроков в истории турнира. Об этом журналистам рассказал главный тренер петербургского клуба Олег Знарок.

Ранее вице-президент СКА Роман Ротенберг сообщил ТАСС, что Дацюк будет включен в список 100 лучших игроков НХЛ, и клуб отпустит форварда, на которого пришло приглашение из лиги.

"Он это заслужил, и мы не могли его не отпустить. Конечно, у нас тоже игры, но мы вошли в его положение и с удовольствием отпускаем. Я думаю, что это ему тоже на пользу пойдет", - сказал он.

В НХЛ Дацюк провел всю карьеру, выступая за "Детройт". Первый матч за "Ред Уингз" хоккеист провел 4 октября 2001 года против "Сан-Хосе" (4:3). За 14 сезонов в НХЛ Дацюк сыграл 953 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 918 (314 шайб + 604 передачи) очков. В плей-офф НХЛ россиянин провел 157 матчей, набрав 113 (42+71) очков. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008).

Уикенд Матча всех звезд НХЛ пройдет в Лос-Анджелесе 28-29 января.

Знарок хотел взять "челлендж" во время одного из конкурсов

Также Знарок рассказал, что хотел взять "челлендж" во время второго конкурса "Мастер-шоу" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги.

В конкурсе "Хоккейный биатлон" защитник "Салавата Юлаева" и команды Востока Захар Арзамасцев признался, что запутался, пробежав четыре круга вместо пяти, а Знарок подзывал к себе арбитров.

"Да, я хотел взять "челлендж" во втором эпизоде, поскольку пробежали четыре круга вместо пяти", - отметил он.

Победа Востока в "Мастер-шоу" не означает то, что на Западе менее мастеровитые игроки, считает Знарок. "На таком матче не мастеровитых игроков нет", - отметил он.