Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дацюк: исполнять буллиты в обычных матчах проще, чем в "Мастер-шоу"

Спорт
21 января, 15:28 UTC+3 УФА УФА 21, января. /ТАСС
В субботу сборная Востока одержала победу над командой Запада в "Мастер-шоу" со счетом 5:2, которое прошло в рамках Матча звезд КХЛ
Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Дацюк (на втором плане)

Павел Дацюк (на втором плане)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

УФА, 21 января. /ТАСС/. Исполнять буллиты в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) легче, чем в "Мастер-шоу", где к игрокам приковано слишком много внимания. Об этом журналистам заявил форвард санкт-петербургского СКА Павел Дацюк, который выступал на шоу за команду Запада.

Смотрите также
Команда "Востока"
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ

В субботу сборная Востока одержала победу над командой Запада в "Мастер-шоу" со счетом 5:2, которое прошло в рамках Матча звезд КХЛ. Дацюк принял участие в конкурсе "Эффектный буллит", в котором победу одержал нападающий "Ак Барса" и команды Востока Владимир Ткачев.

"Тяжело придумать что-то интересное в буллитах, показать мастерство на хорошей скорости, раньше было интереснее, когда просто на выживание пробивали буллиты. Люди приходят посмотреть на мастерство, это же все-таки Матч звезд, и звезды должны быть на льду", - отметил Дацюк.

"Нелегко бить буллиты, когда к тебе столько внимания, в матчах все же полегче. И для меня большая честь участвовать в двух Матчах звезд", - добавил форвард.

Неделя звезд хоккея, которая проходит в Уфе, завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.

Смотрите также

Ковальчук рад, что Матч звезд КХЛ теперь проходит в двухдневном формате
Защитник ЦСКА Ожиганов выиграл конкурс на силу броска на "Мастер-шоу" КХЛ
Хоккеист Арзамасцев: самым сложным в конкурсе КХЛ "Биатлон" было попасть в мишени

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метро
2
Марин Ле Пен призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и США
3
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
4
Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в Сирии
5
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
6
Песков: вопросы санкций и сокращения ядерных вооружений РФ и США едва ли можно увязывать
7
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Темы дня
Реклама