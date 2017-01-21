Дацюк: исполнять буллиты в обычных матчах проще, чем в "Мастер-шоу"

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УФА, 21 января. /ТАСС/. Исполнять буллиты в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) легче, чем в "Мастер-шоу", где к игрокам приковано слишком много внимания. Об этом журналистам заявил форвард санкт-петербургского СКА Павел Дацюк, который выступал на шоу за команду Запада.
В субботу сборная Востока одержала победу над командой Запада в "Мастер-шоу" со счетом 5:2, которое прошло в рамках Матча звезд КХЛ. Дацюк принял участие в конкурсе "Эффектный буллит", в котором победу одержал нападающий "Ак Барса" и команды Востока Владимир Ткачев.
"Тяжело придумать что-то интересное в буллитах, показать мастерство на хорошей скорости, раньше было интереснее, когда просто на выживание пробивали буллиты. Люди приходят посмотреть на мастерство, это же все-таки Матч звезд, и звезды должны быть на льду", - отметил Дацюк.
"Нелегко бить буллиты, когда к тебе столько внимания, в матчах все же полегче. И для меня большая честь участвовать в двух Матчах звезд", - добавил форвард.
Неделя звезд хоккея, которая проходит в Уфе, завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.