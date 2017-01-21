Гандболистки "Лады" проиграли "Метцингену" в матче Кубка EHF

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб "Лада" (Тольятти) проиграл немецкому "Метцингену" со счетом 26:27 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка EHF.

В турнирной таблице группы D "Лада" занимает третье место, одержав в трех матчах одну победу. "Метцинген" идет вторым.

В следующем матче соперники вновь сыграют друг с другом, встреча состоится 28 января. По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.