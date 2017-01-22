Сборная дивизиона Тарасова обыграла команду дивизиона Боброва в Матче всех звезд КХЛ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Тарасова обыграла команду дивизиона Боброва со счетом 6:2 в полуфинале Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Уфе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэт Робинсон (3-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (8), Брэндон Козун (15, 19, 19) и Иван Телегин (20). У проигравших отличились Мэтт Эллисон (3) и Вячеслав Войнов (20).

В финале сборная дивизиона Тарасова сыграет с командой дивизиона Чернышева.