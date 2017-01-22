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Хоккей высокого уровня: Матч звезд КХЛ завершился победой дивизиона Чернышева

Спорт
22 января, 21:38 UTC+3 УФА УФА 22, января. /ТАСС
Впервые соревнование лучших отечественных хоккеистов проходило в новом формате
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© Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 22 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Чернышева стала победителем Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который венчал Неделю звезд хоккея, проходившую в столице Башкортостана на "Уфа-Арене".

Впервые соревнование лучших отечественных хоккеистов проходило в новом формате, который вместил в себя, помимо субботнего мастер-шоу, мини-турнир, прошедший на следующий день. В нем в каждой команде выходили на лед по четыре игрока, причем в случае овертайма на одного хоккеиста было бы меньше. Однако такого зрители не увидели - все три матча турнира завершились в основное время.

Охотники за звездными свитерами

Матч звезд запомнился рядом любопытных моментов. Так, нападающий команды дивизиона Чернышева Энвер Лисин, попавший на соревнование из-за травмы омича Владимира Соботки, выступал в игре в своем форменном свитере "Салавата Юлаева", который поначалу было не отличить от остальных из-за зеленого цвета. Сам Лисин не знал, почему так произошло, но, как оказалось, его свитер накануне украли из раздевалки. Как, кстати, и свитера Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, которые предназначались на подпись.

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Но это не помешало форварду "Салавата" к радости местной публики помочь своей команде победить, а в полуфинале с командой дивизиона Харламова он сделал дубль. Победителями, опять же к радости уфимских болельщиков, стали сразу четыре игрока "Салавата Юлаева". Кроме Лисина также чествовали форварда Кирилла Капризова и защитников Сами Леписто и Захара Арзамасцева.

На Матче звезд почтили память умершего из-за тяжелой болезни арбитра Рафаэля Кадырова - одного из авторитетных и известных отечественных судей. Помимо минуты молчания, все судьи Матча звезд вышли на лед с портретами Кадырова на форме.

Отдельного внимания был удостоен форвард ЦСКА и команды дивизиона Тарасова Иван Телегин, который сообщил, что в субботу его жена - певица Пелагея - родила ему дочку, названную Таисией. В честь этого игроку уже на льду подарили куклу-неваляшку, которую он, как сказал, подарит дочери.

Неудача Знарка и Гимаева

Второй полуфинал, в котором играли команды двух западных дивизионов - Боброва и Тарасова - оказался запоминающимся по причине крупной победы, которую одержали "тарасовцы". Это немного удивительно, учитывая, что последних возглавлял тренерский тандем в лице главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка и известного хоккейного эксперта и заслуженного тренера России Сергея Гимаева. Инициатива в этом тандеме принадлежала Гимаеву, который, в частности, проводил установку на матч так, что ему позавидовал сам Знарок.

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Команда дивизиона Тарасова победила соперника со счетом 6:2. Не удалась игра у привлеченного в состав команды дивизиона Боброва форварда клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Омские Ястребы" Антона Ковалева.

"Он сыграл почти 2,5 минуты, не сменился, не забил и не побежал к своей скамейке, которая была ближней, а побежал назад. Из-за этого мы получили гол, который, возможно, стал переломным. Я ему высказал это, поскольку он попадет в команду мастеров, после такого он игр семь будет смотреть с трибуны. Я за него борюсь, так как он в состав "Авангарда" не попадает, хочу, чтобы он там попробовал играть", - отметил он.

Зато удалась игра другому "призывнику" из МХЛ - форварду клуба "СКА-Серебряные львы" Андрею Алтыбармакяну, забившему при счете 2:2 в финале победный гол, принесший успех игрокам под руководством главного тренера "Авангарда" Федора Канарейкина и телекомментатора Дениса Казанского.

К концу игры улыбок уже не было

Примечательными оказались послематчевые комментарии Канарейкина и рекордсмена по количеству Матчей звезд и набранных очков Сергея Мозякина. По словам Мозякина, само воскресное мероприятие оказалось таким скорым, что он только раскатался к концу матча и пару периодов еще бы провел на льду.

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По словам же Канарейкина, несерьезное отношение к воскресным играм сменилось желанием у соперников выиграть. "Этот формат, который был опробован, удался. Зрители остались довольны, какого качества хоккей они увидели, - сказал он. - Первые две-три смены были с улыбками на лице, но матч всех захватывал, в конце это уже выглядела как календарная игра - все хотели выиграть".

Уфу за организацию Матча звезд похвалил и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, сказав, что все прошло на высочайшем уровне. "По поводу проведения в Уфе крупных соревнований - посмотрим", - сказал он на русском языке.

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