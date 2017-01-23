Макарова проиграла в четвертом круге Australian Open

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

В матче четвертого круга россиянка, "посеянная" на турнире под 30-м номером, проиграла британке Йоханне Конте (9) со счетом 1:6, 4:6. Во втором сете Макарова вела 4:1, но не смогла довести дело до победы в партии.

В следующем круге Конта встретится с американской Сереной Уильямс (2).

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.