ЦСКА не будет подписывать контракт с футболистом Джафаром

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб ЦСКА не будет подписывать контракт с игроком Джафаром, которого команда просматривала на сборе в Испании. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко.

Джафар успел принять участие в первом товарищеском матче ЦСКА на тренировочном сборе с швейцарским "Воленом" (3:0). Столичная команда не раскрывала подробностей о полузащитнике.

"Джафара не будет на втором сборе, поэтому зачем о нем говорить", - сказал Гончаренко.

После 17 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 32 очка. Отставание от первого места, на котором расположился московский "Спартак", составляет восемь баллов. В первом матче после зимнего перерыва красно-синие сыграют с санкт- петербургским "Зенитом" на домашнем стадионе 4 марта.