Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА не будет подписывать контракт с футболистом Джафаром

Спорт
23 января, 12:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Футболист успел принять участие в первом товарищеском матче команды на тренировочном сборе с швейцарским "Воленом"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб ЦСКА не будет подписывать контракт с игроком Джафаром, которого команда просматривала на сборе в Испании. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко.

Смотрите также
Алексей Ионов
Футболисты ЦСКА разгромили "Волен" в контрольном матче

Джафар успел принять участие в первом товарищеском матче ЦСКА на тренировочном сборе с швейцарским "Воленом" (3:0). Столичная команда не раскрывала подробностей о полузащитнике.

"Джафара не будет на втором сборе, поэтому зачем о нем говорить", - сказал Гончаренко.

После 17 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 32 очка. Отставание от первого места, на котором расположился московский "Спартак", составляет восемь баллов. В первом матче после зимнего перерыва красно-синие сыграют с санкт- петербургским "Зенитом" на домашнем стадионе 4 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
2
Система ПРО Москвы зафиксировала свыше 10 пусков российских ракет за 2016 год
3
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в Россию
4
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
5
Stampa: Проди высказался за скорейшую отмену антироссийских санкций
6
Спасатели нашли тело подводного охотника в озере под Петербургом
7
Директор "Херсонеса" считает, что передача музея РПЦ повредит ему
Темы дня
Реклама