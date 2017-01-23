ЦСКА не будет подписывать контракт с футболистом Джафаром

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МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб ЦСКА не будет подписывать контракт с игроком Джафаром, которого команда просматривала на сборе в Испании. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко.
Джафар успел принять участие в первом товарищеском матче ЦСКА на тренировочном сборе с швейцарским "Воленом" (3:0). Столичная команда не раскрывала подробностей о полузащитнике.
"Джафара не будет на втором сборе, поэтому зачем о нем говорить", - сказал Гончаренко.
После 17 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 32 очка. Отставание от первого места, на котором расположился московский "Спартак", составляет восемь баллов. В первом матче после зимнего перерыва красно-синие сыграют с санкт- петербургским "Зенитом" на домашнем стадионе 4 марта.