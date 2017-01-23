Зотов: руководству "Кубани" давали много шансов рассчитаться с долгами по-хорошему

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты краснодарской "Кубани" давали много шансов руководству рассчитаться с долгами по заработной плате, но денег по прежнему нет. Об этом ТАСС сообщил защитник краснодарского клуба Георгий Зотов.

В понедельник футболисты "Кубани" написали письмо президенту РФС Виталия Мутко. В нем сказано, что игрокам клуба не платят зарплату в течение семи месяцев, а также премиальные за 10 месяцев. В случае, если руководство команды не начнет отдавать долги, игроки готовы бойкотировать последующие тренировки.

"В Палату РФС по разрешению споров жалобу лично я еще не подал, но многие начнут подавать после первого тренировочного сбора. Нам руководство обещало выплатить хотя бы одну-две зарплаты еще до первого сбора, но денег нет до сих пор, обещание они не выполнили, поэтому и решили коллективно написать такое письмо", - сказал Зотов.

"Мы много шансов давали руководству рассчитаться с нами по-хорошему, но они или не хотят, или у них нет возможности, я не знаю. Очень надеюсь, что до бойкота тренировок не дойдет, но уже семь месяцев не платят… Уж на одну зарплату можно найти денег, чтобы ребята поспокойнее могли играть в футбол - если не ради "Кубани", то за свое имя. Надеюсь, что ситуация разрешиться в лучшую сторону", - добавил он.

После 24 туров Футбольной национальной лиги "Кубань" расположилась на 14-ой строчке в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.