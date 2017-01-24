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Центральный старт "Лыжни России" - 2017 пройдет в Яхроме 11 февраля

Спорт
24 января, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
В 2017 году "Лыжня России" пройдет в 35-й раз - впервые она состоялась в 1982 году
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Центральный старт традиционной массовой гонки "Лыжня России" в 2017 году пройдет в городе Яхрома Дмитровского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"В 2017 году центральный старт "Лыжни России" возвращается в Дмитровский район, где пройдет в 19-й раз. С 6 февраля начинает работать мандатная комиссия по приему заявок на участие в центральном старте "Лыжня России", которая состоится 11 февраля ", - говорится в сообщении.

В 2017 году "Лыжня России" пройдет в 35-й раз - впервые она состоялась еще в 1982 году. Это всероссийский спортивный праздник, который собирает как профессиональных лыжников, так и любителей. Проходит на территории субъектов Российской Федерации. Традиционно наиболее массово соревнования "Лыжня России" проводятся в Республиках Башкортостан, Татарстан, Мордовии, Красноярском крае, Новосибирской, Тверской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Московской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге.

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