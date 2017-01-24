Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата

Спорт
24 января, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Съемку спортсменок для календаря провел Петр Титаренко, известный по работе в глянцевых журналах
Поделиться
Материал из 1 страницы
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3967133.stepNow *12 +1}} - 6 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3967133.sliderLength-1}}
© Пресс-служба ЖХЛ
© Пресс-служба ЖХЛ
© Пресс-служба ЖХЛ
© Пресс-служба ЖХЛ
© Пресс-служба ЖХЛ
© Пресс-служба ЖХЛ
Выбор редакции
"Холдинг Кабельный Альянс" увеличил объемы переработки меди на 12% 24 января, 9:57
Берни Экклстоун на Кубке мира по горнолыжному спорту (2014 год)
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1" 23 января, 22:50
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком 23 января, 20:11
Адель, штат Джорджия
Бури, торнадо и наводнения в США 23 января, 16:16
Певица Мадонна
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа 22 января, 6:27
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и президент IIHF Рене Фазель (слева направо)
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ 21 января, 15:03
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3967133'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3967133'].sliderLength - 1}}
+
© Пресс-служба ЖХЛ
© Пресс-служба ЖХЛ
© Пресс-служба ЖХЛ
© Пресс-служба ЖХЛ
© Пресс-служба ЖХЛ
© Пресс-служба ЖХЛ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Женская хоккейная лига (ЖХЛ) презентовала календарь на 2017 год, для которого снялись игроки турнира. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Съемку спортсменок для календаря провел Петр Титаренко, известный по работе в глянцевых журналах.

"Это был очень крутой опыт, теперь хочется его повторить и вновь принять участие в чем-то подобном! - сказала нападающий "Торнадо" Алевтина Штарева. - Когда речь заходит о женском хоккее, большинство представляет на льду мужеподобных игроков, а такие проекты способны развеять этот миф!"

Чемпионат ЖХЛ проводится с сезона-2015/16, когда победителем турнира стал подмосковный клуб "Торнадо".

В сезоне-2016/17 в чемпионате выступают семь команд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
2
Протестующие на подъездах к Киеву жгут покрышки и хотят встречи с премьером
3
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
4
РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии
5
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Володин готов обсудить с ФЕОР слова Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Темы дня
Реклама