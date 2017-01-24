ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата

Гамова: заявления Жибы о допинге волейболистов РФ на ОИ-2012 голословныСпорт 24 января, 15:21
Энди Маррей не включен в состав сборной Великобритании на матч Кубка Дэвиса с канадцамиСпорт 24 января, 15:16
Иранская ядерная программа может быть возвращена к прежнему состояниюМеждународная панорама 24 января, 15:14
Томские ученые изучат в Арктике деградацию подводной мерзлотыСибирь 24 января, 15:10
Свердловский губернатор пообещал Путину достроить дорогу к СеребрянкеВ стране 24 января, 14:49
Порошенко уверен, что финны лучше всех понимают украинцевМеждународная панорама 24 января, 14:47
Ё — наше всё: как жители Забайкалья борются за седьмую букву алфавитаВ стране 24 января, 14:46
Комитет Госдумы по спорту проведет парламентские слушания по теме борьбы с допингомСпорт 24 января, 14:43
Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра жильяЭкономика и бизнес 24 января, 14:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Женская хоккейная лига (ЖХЛ) презентовала календарь на 2017 год, для которого снялись игроки турнира. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Съемку спортсменок для календаря провел Петр Титаренко, известный по работе в глянцевых журналах.
"Это был очень крутой опыт, теперь хочется его повторить и вновь принять участие в чем-то подобном! - сказала нападающий "Торнадо" Алевтина Штарева. - Когда речь заходит о женском хоккее, большинство представляет на льду мужеподобных игроков, а такие проекты способны развеять этот миф!"
Чемпионат ЖХЛ проводится с сезона-2015/16, когда победителем турнира стал подмосковный клуб "Торнадо".
В сезоне-2016/17 в чемпионате выступают семь команд.