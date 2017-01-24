ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Женская хоккейная лига (ЖХЛ) презентовала календарь на 2017 год, для которого снялись игроки турнира. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Съемку спортсменок для календаря провел Петр Титаренко, известный по работе в глянцевых журналах.

"Это был очень крутой опыт, теперь хочется его повторить и вновь принять участие в чем-то подобном! - сказала нападающий "Торнадо" Алевтина Штарева. - Когда речь заходит о женском хоккее, большинство представляет на льду мужеподобных игроков, а такие проекты способны развеять этот миф!"

Чемпионат ЖХЛ проводится с сезона-2015/16, когда победителем турнира стал подмосковный клуб "Торнадо".

В сезоне-2016/17 в чемпионате выступают семь команд.