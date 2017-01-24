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Центр подготовки игроков ФК "Томь" на грани закрытия из-за финансовых проблем

Спорт
24 января, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По словам источника, родители ребят переживают, но руководство клуба пока молчит, добавив, что содержание центра обходится клубу в 30 млн рублей в год
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© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Центр подготовки игроков футбольного клуба "Томь", в котором занимаются почти 300 детей, на грани закрытия из-за тяжелой финансовой ситуации. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Центр пока функционирует, но находится под угрозой закрытия. Клуб на протяжении нескольких месяцев не платит зарплату тренерам, при этом она у них не сказать что большая - 20-25 тысяч рублей. Нет денег на оплату залов для занятий, кредиторы все чаще высказывают недовольство, у команд нет возможности выезжать и участвовать в соревнованиях. Родители ребят переживают, но пока руководство клуба молчит", - рассказал источник, добавив, что содержание центра обходится клубу в 30 млн рублей в год.

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Директор центра Александр Пичугин отказался обсуждать сложившуюся ситуацию. ТАСС не удалось добыть комментарий руководства футбольного клуба.

В декабре стало известно, что томский клуб не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Команду уже покинули многие игроки, воспользовавшись возможностью расторгнуть контракт через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). На первый сбор команды главный тренер Валерий Петраков повез несколько игроков молодежного состава. Клуб из-за долгов пока не имеет возможности регистрировать новых игроков из-за запрета со стороны РФС.

В субботу Петраков заявил ТАСС, что президент клуба, губернатор области Сергей Жвачкин пообещал погасить долги в ближайшее время.

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