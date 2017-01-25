Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в чешской Остраве

Спорт
25 января, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Соревнования откроются в среду короткими программами у женщин и спортивных пар
Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в среду в чешской Остраве. Сборная России представлена максимальной квотой в три участника в каждом из четырех видов программы и может рассчитывать на успех в трех из них.

Состав российской сборной был определен по итогам декабрьского чемпионата страны в Челябинске. В одиночном катании выступят Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Самарин, Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая. В парном катании заявлены Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, в танцах на льду - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Все спортсмены - призеры чемпионата России, получив право выступить в Остраве по спортивному принципу. Исключение составляет лишь Погорилая, которая в Челябинске осталась четвертой, однако заменила серебряного призера чемпионата страны Алину Загитову, по возрасту не имеющую права участвовать во взрослых соревнованиях.

Медведева и пара Тарасова/Морозов в декабре победили на главном турнире первой половины сезона - финале серии "Гран- при" во французском Марселе. В женском катании россиянки могут рассчитывать в Остраве на несколько призовых мест, учитывая, что Погорилая в Марселе стала третьей, а второе место досталось японке Сатоко Мияхаре. Выступила в финале и Сотскова, которая стала пятой, уступив четвертую строчку канадке Кейтлин Осмонд.

Конкуренцию россиянкам способна составить 29-летняя итальянка Каролина Костнер - чемпионка мира 2012 года и пятикратная чемпионка Европы. После Олимпиады в Сочи, где Костнер выиграла бронзовую медаль, она приостановила карьеру, получив затем 16-месячную дисквалификацию за лжесвидетельство по делу об обвинении в употреблении допинга бывшего жениха, ходока Алекса Швацера. Помогает Костнер вернуться в элиту женского катания знаменитый российский специалист Алексей Мишин.

Возвращение Столбовой и Климова

В парном катании в финальной шестерке финала "Гран-при" из европейцев также оказались лишь представители России - Забияко и Энберт заняли четвертое место. Могут рассчитывать на успех в Остраве и олимпийские чемпионы Сочи в команде и вице-чемпионы Игр в парном катании Столбова и Климов, которые пропустили первую часть сезона из-за травмы партнерши. Однако главные фавориты чемпионата Европы в этом виде - Алена Савченко и Бруно Массо из Германии, пропустившие турнир в Марселе из-за травмы Савченко.

В танцах на льду главные претенденты на победу - французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, победители двух последних чемпионатов мира и Европы. В Марселе они были вторыми, уступив лишь олимпийским чемпионам из Канады Тессе Вирту и Скотту Моиру. Четвертая строчка - у Бобровой и Соловьева, которые будут претендовать на медали - наряду с итальянцами Анной Каппеллини и Лукой Ланотте.

В мужском катании российские фигуристы в нынешнем сезоне успехов не добивались, не сумев попасть в шестерку финалистов "Гран-при". Лучший результат на отборочных этапах показал опытный Сергей Воронов, однако на чемпионате России он остался лишь седьмым и в Остраву не поедет. Главный фаворит в этом виде - чемпион мира и Европы испанец Хавьер Фернандес.

70 одиночников и 48 пар

Всего на чемпионате Европы выступят 36 мужчин, 34 женщины, 18 спортивных пар и 30 танцевальных дуэтов, причем лишь сборная России представлена максимальной квотой - по три участника в каждом виде программы. Соревнования откроются в среду короткими программами у женщин и пар, 26 января состоится короткая программа в танцах и определятся победители в парном катании. 27 января пройдет короткая программа у мужчин и произвольная - у женщин, на 28 января будут подведены итоги в танцах и мужском катании.

Чемпионат Европы пройдет на "ЧЕЗ-Арене" в Остраве, где проводит домашние матчи местный хоккейный клуб "Витковице".

В прошлом году чемпионат Европы состоялся в словацкой Братиславе и завершился победами Фернандеса, Медведевой, Пападакис и Сизерона, а также российской спортивной пары Татьяна Волосожар/Максим Траньков, которые в феврале ожидают ребенка и пропускают нынешний сезон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧЕ-2017 по фигурному катанию
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией
2
Итоги "Астаны": важный шаг на пути к миру в Сирии
3
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружии
6
В Калифорнии внесен на рассмотрение проект "закона о правде"
7
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
Темы дня
Реклама