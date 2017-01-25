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Чемпионат Европы по биатлону стартует в Польше

Спорт
25 января, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
По итогам первенства Европы будет сформирован окончательный состав сборной России на февральский чемпионат мира.
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Российская спортсменка Светлана Слепцова и словацкая спортсменка Паулина Фиалкова (слева направо) во время спринта на чемпионате Европы по биатлону в Тюмени

Российская спортсменка Светлана Слепцова и словацкая спортсменка Паулина Фиалкова (слева направо) во время спринта на чемпионате Европы по биатлону в Тюмени

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по биатлону стартует в среду в польском городе Душники-Здруй. В турнире примут участие российские спортсмены, редко выходящие на старт на этапах Кубка мира, по итогам первенства Европы будет сформирован окончательный состав на февральский чемпионат мира.

На чемпионате Европы в составе мужской российской сборной выступят Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, тогда как в женскую команду вошли Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова. По словам главного тренера сборной Александра Касперовича, после завершения чемпионата Европы будет обсуждаться состав команды на чемпионат мира, стартующий 9 февраля в австрийском Хохфильцене.

Виролайнен, Логинов, Шопин, Волков и другие биатлонисты ранее стартовали на этапах Кубка мира, и успешное выступление в Душниках-Здруе может позволить им вернуться в главную команду страны. Получит шанс и Светлана Слепцова - олимпийская чемпионка 2010 года. Вернулась в сборную после дисквалификации за употребление допинга и Ирина Старых.

Несколько гонок на чемпионате Европы проведут Малышко и Гараничев, которые выступали на последних этапах Кубка мира, однако перед чемпионатом мира им необходима соревновательная практика. 25 января на чемпионате Европы пройдут индивидуальные гонки, 27 января - спринт, 28 января - гонки преследования. Завершится турнир в воскресенье личной смешанной и смешанной эстафетами.

Душники-Здруй - спа-курорт в Нижней Силезии на юго- западе Польши, недалеко от границы с Чехией. В 2010 году здесь прошел летний чемпионат мира, однако к нынешнему сезону трасса и стрельбище были обновлены.

Европейские первенства по биатлону проводятся с 1994 года, в прошлом году соревнования прошли в Тюмени, где четыре золотых медали завоевали российские биатлонисты. Гараничев победил в спринте, Антон Бабиков - гонке преследования, успеха россияне также добились в обеих микст- эстафетах.

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