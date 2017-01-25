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Болгарин Димитров вышел в полуфинал Australian Open

Спорт
25 января, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
В четвертьфинале он обыграл бельгийца Гоффена - 6:3, 6:2, 6:4
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Григор Димитров

Григор Димитров

© EPA/LUKAS COCH

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Болгарский теннисист Григор Димитров пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

В матче 1/4 финала болгарин, "посеянный" на турнире под 15-м номером, обыграл бельгийца Давида Гоффена (11) со счетом 6:3, 6:2, 6:4.

Димитров впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) - Милош Раонич (Канада).

Турнир завершится 29 января.

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