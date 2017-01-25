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ФК "Томь" намерен подписать контракт с бывшим полузащитником сборной Испании Риерой

Спорт
25 января, 9:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Как рассказал ТАСС спортивный директор томичей Игорь Кудряшов, Риера будет работать с командой как минимум первый сбор
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Альберт Риера

Альберт Риера

© EPA/TOLGA BOZOGLU

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Альберт Риера тренируется вместе с "Томью", клуб по возможности попытается подписать с ним контракт. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.

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По словам собеседника ТАСС, 34-летний Риера будет работать с командой как минимум первый сбор, который продолжится в Турции до 7 февраля.

"Сейчас мы изучаем его физические возможности, а если нам удастся снять запрет на регистрацию игроков, планируем продолжить сотрудничество с ним, - рассказал Кудряшов. - Сейчас он живет в Омске с женой и детьми и хочет поиграть в премьер-лиге, и деньги для него не главное".

Риера выступал за такие клубы, как английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", итальянский "Удинезе", испанский "Эспаньол", с которым дошел до финала Кубка УЕФА сезона-2006/07. Полузащитник становился чемпионом Турции ("Галатасарай") и Греции ("Олимпиакос"). Последним клубом испанца был словенский "Копер". В составе сборной Испании полузащитник с 2007 по 2009 год принял участие в 16 играх (четыре мяча) и занял третье место на Кубке конфедераций - 2009.

В мае 2009 года Риера женился на россиянке Юлии Королевой, свадьба проходила в Омске. У пары трое детей.

"Томь" не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. По окончании первой части сезона томичей покинула большая часть игроков, воспользовавшись возможностью расторгнуть контракт через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Из-за долгов РФС запретил томскому клубу регистрировать новых игроков.

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