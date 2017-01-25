Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июля

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июля, а завершится 13 мая. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Первый тур стартует 13-14 июля, - сказал Газизов. - Последний тур состоится 13 мая. Первая же часть первенства завершится 1 декабря. Это все предварительно".