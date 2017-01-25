Легкоатлетка Лебедева лишена двух медалей ОИ-2008 из-за допинга

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву после перепроверки допинг-проб. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Играх-2008 она показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

Также МОК аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золотые медали, из-за положительного допинг-теста Несты Картера, в анализах которого был обнаружен метилгексанамин. Таким образом, золота Олимпиады в Пекине также лишен ямайский спринтер Усейн Болт, участвовавший в эстафете.

До этого сообщалось, что по итогам двух волн перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у 98 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 (60 положительных проб) и ОИ-2012 (38). При этом отмечалось, что по итогам второй волны положительный результат дали тесты 23 медалистов Игр.

Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Лебедева является олимпийской чемпионкой Игр-2004 в прыжках в длину, также в ее активе бронза этих Игр в тройном прыжке и серебро Олимпиады 2000 года в Сиднее (тройной). Сейчас она является членом Совета Федерации, членом комиссии спортсменов Европейской легкоатлетической ассоциации и женского комитета Международной ассоциации легкоатлетических федераций.