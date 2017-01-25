Александр Кержаков завершил работу над своей автобиографией

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Нападающий российского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков объявил о завершении работы над своей автобиографией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Друзья, я наконец-то готов объявить о завершении работы над своей автобиографией, написание которой долгое время хранилось в секрете", - написал 34-летний Кержаков.

Кержаков в 2002 году издал первую автобиографическую книгу под названием "До 16 и старше".

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 - за сборную России (рекорд). В основном составе "Зенита" Кержаков дебютировал в 2001 году. В нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах и забил 2 мяча.

Друзья,я наконец-то готов объявить о завершении работы над своей автобиографией,написание которой долгое время хранилось в секрете. Книга выходит в издательстве «Эксмо» @eksmolive , открыт предзаказ. Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас - своих болельщиков,для тех,кто неравнодушен к моей судьбе на поле. Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду её выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно. Буду ждать ваших отзывов. И встреч с читателями, которые состоятся 21-ого февраля в Петербурге и 28-ого февраля в Москве. О точном месте и времени встречи напишу позднее. А пока – заказывайте мою книгу "Лучший" на официальном сайте издательства eksmo.ru и приятного чтения! #АК11 #автобиография #эксмо #кержаков #болельщики #фанаты #жизнь #футбол #зенит Фото опубликовано Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Янв 25 2017 в 6:51 PST