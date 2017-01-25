Волейболистки московского "Динамо" обыграли одноименный клуб из Краснодара в матче ЛЧ

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Волейболистки московского "Динамо" одержали победу над одноименным клубом из Краснодара в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3-2. Для московского клуба это третья победа подряд, краснодарское "Динамо" потерпело второе поражение в трех матчах.
В следующей игре команды вновь встретятся друг с другом, матч пройдет 7 февраля в Краснодаре.