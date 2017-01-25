Фигурист Климов назвал недоразумением ошибки, допущенные в короткой программе ЧЕ

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ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Ошибки, допущенные фигуристами Ксенией Столбовой и Федором Климовым в соревновании спортивных пар в короткой программе на чемпионате Европы, были недоразумением. Такое мнение Климов высказал в разговоре с журналистами.
После короткой программы дуэт занимает четвертое место.
"Выступили плохо. При любых обстоятельствах короткую нужно катать чисто, ошибки недопустимы, тем более такие серьезные, как падение. Считаю, что эти ошибки можно считать недоразумением - на тренировках у нас такого не было", - сказал Климов.